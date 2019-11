Bevar Restaurant- og Matfag på Brønnøysund VGS!

Nyheter

Norske Kokkers Landsforening på Sør-Helgeland mener det er svært viktig at Restaurant- og Matfaglinja ved Brønnøysund videregående skole (BVGS) opprettholdes. NKL har samarbeidet medover 200 elever og 50 lærlinger fra denne skolen i 11 år, og linja har faktisk bestått i over 40 år. Det er høy kvalitet på opplæringa, det gir store ringvirkninger lokalt, og skaper et miljø med kvalitet og matglede i fokus. Legges den ned, ødelegger vi en stor del av grunnlaget for reiselivet og også lokalmatkultur. I tillegg er det et kraftig signal til våre ungdommer om ikke å velge matfag.

NKL på Sør-Helgeland har i dag 36 medlemmer med fagbrev. 22 av disse har tatt fagbrev ved BVGS. Vivil at en samling av fagutdanningen bør skje der vi har et sterkt fagmiljø. Vi vil argumentere for åopprettholde miljøet på Sør-Helgeland med fakta og følelser.

Nylig beskriv en gjest sine opplevelser og følelser fra et restaurantbesøk:«Hva skal vi med Isabel og Jey?

Etter en kveld på Hildurs Urterarium (lokalt spisested) har vi igjen en magefølelse av tilfredshet og lykke. Hva holder de egentlig på med, på kjøkkenet der ute? Hvordan kan det ha seg at de alltid leverer super kvalitet? Alltid! I kveld var det Isabel som hadde ansvaret på kjøkkenet. Fagbrev som kokk i mai i år. Med seg hadde hun Jey, andre års lærling. Begge to med basiskunnskap fra Brønnøysund VGS. Hva driver de egentlig på med på den skolen?

På Sør-Helgeland har vi minst seks virkelig gode restauranter. Hildurs, Svang, Smak, Torghatten Strandrestaurant, Persplassen og Vega Havhotell. Alle kan sine fag til fingerspissene.Deres krav til kvalitet er like sylskarpe som kjøkkenknivene de sjonglerer. De er vår stolthet. De er glansbildene vi viser fram når gjester kommer på besøk. De er de vi går til når vi skal glede oss selv,eller når vi skal feire. De er folkene som skal gi en økende turiststrøm smaken av Helgeland. De besterestaurantene vi har, er ikke bare spisesteder. De er opplevelsesrom. De er påfyll av glede og livslyst. De er mentalhygiene.

Nå trues vårt lokalsamfunn av nok en nedlegging. Det sies at vi ikke har råd til å utdanne folk som Isabel og Jey her i området. Unge folk som har en drivkraft. Unge folk som har lyst til å vise verden at de kan noe. Unge folk som har opplevd matgleden og fagmiljøet på hjemmebane.De hadde kanskje blitt stjerner på en stjernerestaurant uansett hvilken skole de hadde gått på. Vi vet ikke. Vi vet bare at de fikk utdanne seg på den lokale videregående skolen i Brønnøysund.»

Her er noen fakta om det vi har fått til:

• Fagmiljø: Sterkt fagmiljø med 36 medlemmer på Sør-Helgeland. Oslo har til sammenligning 100 medlemmer.

• Samarbeid: Langt og godt samarbeid med BVGS. Egne kurs for elever. Utstyr til skolen.Råvarer. Bidratt til å skaffe 50 lærlingeplasser siste 11 år.

• Helgelandsbufeen: 200 frivillige. 4500 kg mat. 250 retter på buffeen. 1900 besøkende.

• Rekruttering: Seks restauranter i toppklasse. Kvaliteten på matopplevelsene er høy på SørHelgeland. Faglærte kokker til kafeer, kantiner, sykehjem, offshore m.m

.Dette er i klartekst det det handler om. NKL på Sør-Helgeland vil på det sterkeste anbefale atRestaurant- og Matfaglinja opprettholdes. Gode fagfolk vokser ut fra et fagmiljø som er bygget oppgjennom mange år.

Gode og faglærte kokker er gull verdt!

For Norske Kokkers landsforening på Sør-Helgeland

Ivar Laukholm