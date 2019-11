Fire personer siktet etter innbruddsraid i Bindal

Nyheter

Det melder Namdalsavisa.

Ifølge avisa fikk politiet informasjon om flere innbrudd og tyverier i Bindal i uke 43, og nå er det opprettet fem straffesaker der både menn og kvinner er siktet for grovt tyveri. En vanlig omstendighet som gjør tyveri grovt er nettopp at det finner sted etter at man har begått innbrudd.

Ifølge etterforskingsleder Kai Magne Rosendal i Ytre Namdal er det snakk om innbrudd hos to bedrifter og to private eiendommer, og det skal være snakk om store verdier.

Fire personer er ifølge avisa siktet i saken.

– Det er personer fra Ytre Namdal og Nordland. Begge kjønn – og litt ulik alder er involvert, sier etterforskningslederen til NA.

På spørsmål om hva som er stjålet opplyser Rosendal at det er «alt fra verktøy, kjøtt, elektriske artikler, deler til biler og båter», totalt skal det være snakk om verdier for flere hundre tusen kroner. Det mangler ennå noe tyvegods, dette omtales som «verktøy, elektriske artikler, ulike deler til biler og båter – og en stor mengde elgkjøtt», ifølge NA.