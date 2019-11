Nyheter

Det er brannutrykning i Brønnøysund. 110-sentralen i Nordland opplyser at utrykningen skyldes mistenkelig røyklukt i et bolighus. De har for øyeblikket ikke flere opplysninger i saken.

– Brannvesenet har sjekket men finner ingenting, sier Terje Øverdal ved 110-sentralen senere.

Brannvesenet har forlatt stedet, som er på Salhus.