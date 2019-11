Grunneier advarer mot istapper i Torghatthullet

Nyheter

Frosten her her, og væromslaget har ført til at grunneier Per Kåre hatten har rykket ut med en advarsel mot å ferdes under tak i Torghatthullet og/eller i umiddelbar nærhet av overhenget.

- På grunn av brått kaldere vær er det fare for nedfall av istapper fra taket i Torghatt-hullet. Forøvrig er det i økende grad glatte partier i steintrappene, skriver han på Facebook.

- En spasertur til Ytre Hatten gir også en trygg mulighet for å se hullet, påminner han.

