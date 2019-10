T. Engene mister oppdrag når Kalkens lastebiler kan kjøre selv

Nyheter

Volvo tester ut autonome (selvkjørende) lastebiler ved Brønnøy kalk. Det får nå konsekvenser for transportfirmaet T. Engene.

Fra sommeren 2020 mister firmaet kjøringen for Brønnøy Kalk. Da tar Volvos selvkjørende lastebiler over, skriver Transport og anlegg. Ifølge bladet vil de T. Engene-ansatte få tilbud om å jobbe andre steder i landet når kjøringen for Brønnøy Kalk opphører. Bilene firmaet bruker på Akselberg er så spesielle at de må selges.

Ifølge en annen Transport og anlegg-artikkel har Brønnøy Kalk og Volvo inngått en kontrakt på fire år med opsjon på forlengelse.

Rekordmange kom til Brønnøy Kalks åpen dag Lørdag arrangerte Brønnøy Kalk åpen dag. Det ble rekord i antall besøkende og parkerte biler. Over 1000 mennesker var innom anlegget.