Vita blir i Brønnøysund

Denne uken har vært spennende for Vita i Brønnøysund. Mandag gikk eierselskapet bak kjeden konkurs, og tirsdag gjorde de nye eierne kjent at de ville kuttte antall Vita-butikker. Da avisen var i kontakt med franchisetaker Anette Jægersen onsdag sa hun at hun ikkke hadde hørt noe fra kjeden eller de nye eierne.

Men fredag melder butikken følgende på sin Instagram-konto:

- Vi vet dere er mange som har fryktet at vår Vita-butikk skulle forsvinne, men den gang ei! Vita Brønnøysund skal fortsette å være her, noe vi er utrolig glade for!