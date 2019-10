Flere leser Brønnøysunds Avis

Nyheter

Tirsdag presenterte Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) ferske lesertall for norske medier.

Økning for BA

Totaltallet for Brønnøysunds Avis er 9,5 tusen lesere. Det er en økning fra i vår, hvor det var på 6,7 tusen. Målingene i 2018, da det var på 7,1 tusen og 7,2 tusen, er ikke direkte sammenlignbare.

Netto lesere i 1000

Papir Eavis Digital total Totalt (inkl. papiravis) Brønnøysunds Avis 6,7 0,5 6,0 9,5 Helgelands Blad 8,9 4,7 12,0 Helgelendingen 10,3 3,6 12,8 19,2 Namdalsavisa 16,8 1,8 18,6 27,7

Mer mobil, mindre magasin

Norske papiraviser og magasiner sliter med fortsatt tilbakegang, mens nettutgavene til avisene blir mer populære, spesielt på mobil.

Magasinlesingen går tilbake med 11 prosent for 2018/2019. Fire magasiner øker antall lesere, mens 66 magasiner går tilbake sammenlignet med 2017/2018.

Samtidig viser tallene at 83 prosent av Norges befolkning daglig bruker norske aviser enten på papir eller digitalt for å holde seg oppdatert. 67 prosent bruker daglig digitalt innhold, mens 39 prosent fortsatt får sine nyheter via papiraviser en gjennomsnittlig dag. Hele 70 prosent av den digitale trafikken er nå på mobil, viser undersøkelsen fra Kantar.

VG er landets desidert største avis med 2.379.000 daglige brukere uavhengig av plattform. Dagladet har 1.295.000 daglige brukere, mens 755.000 personer daglig bruker Aftenpostens produkter enten digitalt eller på papir.

BA mistet opplag i fjor - trenden snudd i år 2016 ble et utfordrende år, men i likhet med mange andre norske aviser har pluss-løsning gitt resultater.