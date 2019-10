Eksperter skal undersøke Foldabrua

Nyheter

Vegvesenet mistenker at det er alvorlige skader på Foldabrua på fylkesvei 17 i Trøndelag. Skadene kom like etter at Foldabrua var åpnet igjen etter et omfattende arbeid for å forsterke brua. Brua var oppgradert til å tåle et akseltrykk på 60 tonn. Etter at en trailer kjørte over brua for snart en uke siden, ble det hørt en høy metallisk lyd og det ble igjen innført restriksjoner på brua.