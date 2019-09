BAs eier kjøper opp Fædrelandsvennen

Nyheter

Torsdag inngikk Polaris Media ASA og Agderposten Medier AS en avtale om å sammen etablere og utvikle et nytt regionalt mediehuskonsern på Sørlandet. Konsernet etableres med utgangspunkt i Agderposten Medier AS' mediedivisjon, som inkluderer trykk og distribusjon, samt Schibsted ASA sine mediehus. Konsernet etableres fra 1. januar 2020.

Det melder konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media i en pressemelding fredag morgen.

Det nye konsernet vil bestå av de tre regionale mediehusene Fædrelandsvenden i Kristiansand, Agderposten i Arendal og Varden i Skien. I tillegg kommer de seks lokale mediehusene Lister i Farsund, Lindesnes i Mandal, Søgne og Sogndalen Budstikke, Vennesla Tidende, Lillesands-Posten og Grimstad Adressetidende.

De ni mediehusene hadde i 2018 et samlet opplag på 107.000, 138.000 daglige lesere digitalt og 170.000 daglige lesere på papir.