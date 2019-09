Flomfare sør i Nordland

Nyheter

Høstværet har slått inn, og nå har NVE sendt ut varsel om flomfare for Trøndelag og sørlige deler av Nordland.

Det er sendt ut gult varsel om mye regn på Sør-Helgeland: Fra tidlig fredag morgen til lørdag morgen ventes store nedbørsmengder. Totalt mellom 40 til 100 mm nedbør på 24 timer, mest i ytre sørlige strøk.

Alvorlig situasjon

- Nedbøren starter natt til fredag når en front passerer, og det er fare for byger i etterkant. I samme periode stiger temperaturen slik at all nedbør ventes som regn, og i områder hvor det ligger snø ventes denne å smelte. Meteorologisk institutt har ute varsel om fare for mye nedbør på gult nivå for denne hendelsen, heter det på Yr.no.

Situasjonen som en alvorlig situasjon som forekommer sjelden, kan medføre alvorlige skader og krever beredskapsmessige forberedelser.

-Sikre verdiene

Meteorologisk institutt gir følgende anbefaling:

- Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.