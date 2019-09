Åpen brannstasjon lørdag

Nyheter

Lokalt blir det åpen dag på brannstasjonene på Vega, Vevelstad, i Hommelstø og Brønnøysund.

Nye tall viser ifølge arrangørene at høsttradisjonen åpen brannstasjon fortsatt er viktig for å redusere omfanget av alvorlige boligbranner:

Hver femte familie har ikke tenkt gjennom hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne i egen bolig

Kun 1 av 8 barnefamilier har hatt brannøvelse hjemme

1 av 4 har avtalt møteplass

Brannøvelse hjemme

Disse tallene kommer fram i en ny undersøkelse Kantar har utført for Norsk brannvernforening, forsikringsselskapet If og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i anledning årets brannvernuke.

Selv om 4 av 5 barnefamilier har tenkt gjennom hva de eventuelt skal gjøre om det begynner å brenne, er det i stor grad løse tanker. Bare litt over halvparten har snakket litt løst om det. Kun 1 av 4 barnefamilier har avtalt møteplass i tilfelle brann og så få som 1 av 8 har hatt brannøvelse hjemme.

- Vi oppfordrer alle til å gjennomføre en brannøvelse hjemme. For barnefamilier er det spesielt viktig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Geir Johan Hanssen, brannsjef i Brønnøy brann- og redningsvesen.

Fin formidling

Brønnøy brann- og redningsvesen som står for gjennomføringen av arrangementene i Vega, Vevelstad og Brønnøy.

- Åpen brannstasjon gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper til publikum i en tid på året da antall boligbranner ofte er økende. Om høsten trekker vi mer innendørs, og vi slår på belysning og varme, fyrer i peisen og tenner levende lys, sier Geir Johan Hanssen.