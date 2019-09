Heis-trøbbel ved sykehuset i Mosjøen

Nyheter

Det melder Helgelandssykehuset tirsdag ettermiddag. I perioden fram til heisene skiftes ut, legges det til rette for alternative løsninger.

- Ved behov for heis mellom 1. og 2. etasje kan heis i F-fløy benyttes. For pasienter og pårørende settes det opp skilt som viser til alternativ heis. Ved behov for bistand oppfordres pasientene til å henvende seg i ekspedisjonen ved hovedinngangen. I tillegg jobbes det nå med å prøve å holde en av heisene i drift mens utskiftingsarbeidet pågår, og med å finne løsninger på kort sikt, skriver helsefortaket.

Heisene har stått i 17 år, nå får sykehuset nye I snart 17 år har personheisene på sykehuset i Sandnessjøen stått i ro. På nyåret kommer nye.