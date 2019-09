Nyheter

Siste: Like etter klokken sju er ferja tilbake i trafikk.

Onsdag morgen melder TTS at ferjesambandet Vennesund - Holm er innstilt grunnet tekniske problemer med ferjebru på Vennesund. Selskapet meldte først at det måtte påregnes forsinkelser på grunn av dette, men klokken 06.51 kom meldingen om at sambandet er innstilt.

Følg skipstrafikken her.