BA har samlet de lokale kandidatene i én avis

Før kommunevalget 9. september har Brønnøysunds Avis intervjuet alle de 23 ordførerkandidatene på Sør-Helgeland. De har fått flere av de samme spørsmålene, i tillegg til egne spørsmål til hver kandidat. Ordførerkandidatene presenterer seg også i en kort video.

- Lokaldemokratiet og valget er viktig for leserne våre og for avisen, sier ansvarlig redaktør Matti Riesto.

- Kandidatintervjuene presenterer alternativene velgerne har, slik at de kan gjøre seg opp en mening om hvem de skal stemme på. Det er mange måter å dekke valgkampen på, men akkurat her har vi valgt å gi alle like mye plass og en anledning til å si hva de står for.

Du kan lese kandidatavisa som e-avis her.

Brønnøy

Johnny Klæbo vil kutte unødige utgifter - og han vil starte på rådhuset Johnny Klæbo og Frp vil ha laksen inn i lukkede merder og ansatte vekk fra rådhuset.

Kandidaten Brønnøy Høyre: Får en god følelse av samarbeid Høyres Tore Tveråmo er veldig opptatt av næring, men kan ikke garantere for de programfestede 200 ekstra arbeidsplassene.

Kandidaten Brønnøy Venstre: Vil konkurranseutsette flere tjenester Stig Arve Høyvik mener Brønnøy kommune ikke er forberedt i dag om en stor industriaktør vil etablere seg.

Kandidaten Rune vil bruke mer penger på folk og mindre på ting Rune Andreas Brennvik mener menneskene i Brønnøy nedprioriteres til fordel for luftige prosjekter og monumenter. Det vil han endre på.

Kandidaten Brønnøy Ap: Vil ha hele, faste stillinger Siv Therese Aglen erkjenner at Arbeiderpartiet ikke har fokusert nok på heltidsstillinger.

Sømna

Kandidaten Sømna Ap: Andrine vil være den gode sjef - Den største forskjellen mellom oss og de andre partiene er arbeidsgiverfokuset. Vi er det eneste partiet som har i programmet trepartssamarbeidet og kommunen som største arbeidsgiver, sier Andrine Solli Oppegaard.

Kandidaten Hans Gunnar Holand (Sp) offentliggjorde granskingsrapport: Vil ha åpenhet Senterpartiets ordførerkandidat i Sømna synes det er viktigst å opprettholde Sømna som egen kommune.

Kandidaten Asbjørn Berg (H) slår ring om Berg skole Høyres toppkandidat i Sømna Asbjørn Berg er helt klar på at Berg skole må bestå.

Kandidaten Sømna Frp: Krever full gjennomgang av kommunal drift - Vi må ha en full gjennomgang av kommunen for å se om vi driver bærekraftig, mener FrPs kandidat til kommunevalget i Sømna, Arne Finseth, som fortsatt tror én skole lønner seg.

Vega

Kandidaten Andre Møller går for fire nye år Andre Møller (Ap) mener hans mangeårige erfaring i politikken gjør ham best egnet til å lede kommunen også i fremtiden.

Kandidaten Ove Mortensen (Sp) frykter nedgang i folketallet Ove Mortensen (Sp) mener den største trusselen for vegasamfunnet er at det blir færre vegværinger. Flere arbeidsplasser mener han er løsningen.

Kandidaten Har ingen ordfører i magen Rødts Camilla Hestvik vil ha ned politikerlønnen og investere i menneskene som allerede bor på Vega.

- Vega skal være ledende på skole Øystein Magne Hestmark (Vegalista) mener skolen på Vega må utvikles til å bli ledende på utdanning av neste generasjon vegværinger.

Vevelstad

Bindal

Kandidaten - Ungdom er nøkkelen for Bindals fremtid Dag Christer Brønmo (Sp) mener nøkkelen til Bindals fremtid bokstavelig talt ligger i hendene til de yngste bindalingene.

Sittende ordfører vil løpe til målstreken Britt Helstad (Ap) har satt i gang flere prosjekt som ordfører som hun ønsker å følge i mål før hun gir fra seg klubba.