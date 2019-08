Helikopterstyrt sør for Alta

Nyheter

Et helikopter med seks personer har havarert i Kvenvik-området, sørvest av Alta. Tidligere i kveld var status fire omkomne, én skadd og én savnet.

Organiseres søk etter savnet

"Klokken 19:10 er det ingen ny informasjon om den ene passasjeren som ikke er gjort rede for. Det organiseres nå et søk med hunder og mannskaper i havariområdet", melder Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Ifølge Hovedredningssentralen meldte Helitrans klokken 18:50 at de er i gang med sitt katastrofe- og pårørendearbeide, og bruker blant annet sine helikoptre til å hente inn medlemmene i beredskapsorganisasjonen.

"Mediapresset er stort, og de ber om forståelse for at de har svært redusert kapasitet til å håndtere media nå", melder Hovedredningssentralen.

Den skadde transportert til sykehus

Klokken 18:49 tok Sea King-helikopteret av fra skadestadet for å transportere den skadde til UNN i Tromsø. Klokken 18:30 ble fire personer bekreftet omkommet, mens en person ble meldt skadd og den siste av de seks ikke gjort rede for enda.

Klokken 17:55 ble det bekreftet at helikopteret som har havarert sørvest av Alta tilhører Helitrans og opererer ut fra Alta.

Helitrans kjenner ikke årsak

Helitrans har helikopterbase i Alta, daglig leder Richard Simonsen sier til NRK Nordland at de jobber på spreng med å finne ut hva som har skjedd.

– Jeg mangler oversikt over situasjonen nå, men jobber med det.

Ifølge NRK Nordland har Helitrans tilbudt flyturer til musikkfestivalen Høstsprell som arrangeres denne helgen, rett ved ulykkesområdet. Kveldens konserter er nå avlyst på grunn av ulykken.

NRK Nordland melder også at det ifølge Hovedredningssentralen er en nødpeilesender om bord som har blitt utløst. De sier helikopteret styrtet ved Skoddevarre, sørvest for Alta. Det har ikke kommet noen nødmelding fra mannskapene om bord. Ifølge HRS var det seks personer om bord.

Helitrans har også baser på Værnes og Mo i Rana, blant flere.

Første melding om helikopterstyrt klokka 17.06

Det var klokken 17:06 den første meldingen kom inn til Hovedredningssentralen. Et redningshelikopter fra Banak og et ambulansehelikopter fra UNN i Tromsø ble sendt mot stedet. Lokale ressurser ble også mobilisert og sendt inn mot stedet. Et sivilt helikopter var i området og kunne bekrefte havariposisjonen", informerer Hovedredningssentralen.