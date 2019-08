Trist katteeier etterlyser bilist etter påkjørsel

Nyheter

BAnett er blitt kontaktet av en katteeier på Nordhus. Vedkommende forteller at natt til onsdag, mellom klokken 01.25 og 01.30 ble hans gamle og store katt påkjørt like ved boligen på Nordhus, og bileier stoppet aldri.

- Jeg ønsker å finne ut hvem som kjørte ned katten min uten å stoppe og uten å lete etter eier. Hvem gjør slik? skriver katteeieren.

- Jeg var der da det skjedde. Da bilen kjørte forbi hørte jeg plutselig et høyt smell, så jeg løp til veien for å se, og der lå katten min, omtrent ti meter unna hvor det høye smellet kom fra, midt på veien. Lyden fra påkjørselen var så høy og tydelig at sjåføren umuligvis ikke hørte det. Katten var også såpass stor at sjåføren umuligvis ikke kjente det.

Katteeieren mener bilen kjørte i 60 - 80 kilometer i timen.

- Det eneste jeg ønsker er at personen skal ta kontakt så det slipper å forbli et mysterium hvem som kjørte på min 13 år gamle katt. Jeg håper det er noen som sitter med dårlig samvittighet for det som skjedde, som i ettertid har lyst til å finne eieren. Du kan fortsatt gjøre saken bedre, selv om du kanskje ble skremt og kjørte videre da det skjedde. Det er forståelig, og alt kan tilgis, skriver vedkommende.

BAnett har kontaktinformasjon til katteeieren.