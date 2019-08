Ikke tropenatt, men nære på

Nyheter

I natt ble det målt tropenatt sju steder i Nordland. Målestasjonen ved Brønnøysund lufthavn var "close, but no cigar", får BAnett opplyst ved Meteorologisk institutt.

- Dere var en av dem som nesten klarte det, sier forsker ved instituttet Ketil Tunheim.

- Men mellom klokken 5 og 6 i natt var det 18,5 grader på det laveste.

Dermed røk statusen, for at det skal være tropenatt må lufttemperaturen ikke synke under 20 grader mellom kl 20.00 og 08.00, og ofte er det tiden grytidlig på morgenen det kommer an på.

- Den røyk i siste øyeblikk. Men det var varmt før det. Fra klokken 18 til 19 hadde dere 24,6 og i timen etter midnatt var det 22,6. Så det kan ha vært tropenatt andre steder i Brønnøy, men vi måler bare på flyplassen, påpeker Tunheim.