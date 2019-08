Spør også om Nesna

Nyheter

Utdanningsforbundet i Brønnøy har utfordret de politiske partiene til å svare på ulike spørsmål i et åpent brev til partiene. I første utgave av brevet var det spørsmål om barnehage, grunnskole og videregående skole.

I etterkant har forbundet også lagt til et spørsmål om høgskoleutdanning:

"Ettersom vedtaket om nedleggelse av lærerutdanninga og sykepleierutdanninga på Nesna og i Sandnessjøen ikke var tema på politikerdebatten fredag, stiller vi i stedet spørsmålet vi hadde planlagt å spørre om i avisa. Vedtaket som styret i Nord universitet har gjort om nedleggelse er svært uheldig og alvorlig for vår region, og er ikke i tråd med samfunnsmandatet om å satse på desentralisert lærerutdanning, for å sikre kvalifiserte lærere for våre elever i hele landet. Vi mangler utdannede lærere på Helgeland i dag, og nedleggelse av studiestedet på Nesna, vil gjøre det enda vanskeligere å rekruttere lærere i vårt distrikt fremover.

Alle elever fortjener og har krav på utdannede lærere. Hva vil ditt parti lokalt gjøre for å få omgjort dette vedtaket?"