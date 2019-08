Politiet er på plass når rektor kommer til Nesna-åpning

Nyheter

Universitet Nord-rektoren har besluttet å være til stede ved høstens studieåpning, selv om ansatte har bedt henne om å holde seg borte etter nedleggingsvedtaket.

– Det er selvfølgelig aldri hyggelig å ikke bli møtt velkommen. Men jeg har en jobb å gjøre og det er å implementere det vedtaket styret har fattet, sier Hansen til NRK tirsdag.

Det er ventet demonstrasjoner, og politiet er på plass for å se til at studieåpningen går rolig for seg.

