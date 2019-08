Ambulanseflyet i Brønnøysund på bakken med teknisk feil

Nyheter

Det melder selskapet selv i en pressemelding fredag.

Det er de to B250-flyene som for tiden står på Gardermoen og i Brønnøysund som har denne feilen. Kravene i kontrakten med Luftambulansetjenesten HF tilsier at det skal være åtte - ambulansefly for kortbane (B250) på beredskap på dag og sju på kveld og natt, pluss et jetfly for langbane dag og natt. Babcock henter derfor et B250-fly fra Sverige til Gardermoen og flytter litt på de øvrige flyene slik at beredskapen ved alle baser dekkes opp, heter det i meldingen.

Ifølge denne meldingen har fabrikken har sendt eksperter fra USA og Tyskland for å finne feilen, og Babcock setter inn sine to reservefly og henter i tillegg et fly fra Sverige for å opprettholde beredskapen.

I pressemeldingen forklarer selskapet at dette er et system som skal sørge for at politene selv skal kunne lande flyene i tilfelle av strømbrudd.

– Vi har rapportert inn feil på gyro-løsningen som skal sørge for at pilotene kan lande flyet visuelt selv om alle andre systemer blir satt ut av drift. Fabrikken tar dette på største alvor, og har sendt eksperter fra USA og Tyskland til Norge for å finne feilen, sier sjef for flyoperasjoner Hans Skog-Andersen i Babcock.

Setter tre fly på bakken

Ifølge selskapet er risikoen for totalt strømbrudd i et fly er tilnærmet lik null.

Selv om det ved strømbrudd også skulle oppstå en feil på backupsystemet, vil backupen fungere igjen ved restart i luften. Fabrikken mener derfor at flyene fortsatt er trygge å bruke. Likevel har Babcock av sikkerhetsmessige hensyn valgt å legge seg på en mer restriktiv linje enn fabrikanten, skriver de.

– Sikkerheten kommer alltid først. Vi har derfor valgt å sette de tre aktuelle flyene på bakken til fabrikken har løst problemet. sier Hans Skog-Andersen.