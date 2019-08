Helgeland Sparebank har et overskudd på 178 millioner så langt i år

Nyheter

I dag offentliggjorde banken resultatet for 1. halvår 2019. HSB kan skilte med et resultat før skatt på 178 millioner kroner - en økning med 35 millioner kroner fra første halvår i fjor.

– Gjennom stabil og god bankdrift viser vi at Helgeland Sparebank er den verdiskapende lokalbanken og en viktig drivkraft for vekst på Helgeland, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Har lånt ut 28,5 milliarder

Av bankens innskuddsmasse på 18,3 milliarder kroner er 90 prosent innskudd fra kunder på Helgeland, mens tilsvarende tall for utlånene er 82,4 prosent av 28,5 milliarder kroner.

– Dette forteller en sterk historie om Helgeland Sparebanks posisjon som lokalbanken på Helgeland. Vi er til for Helgelendingene og gir tilbake til lokalsamfunnet gjennom å være en lokal verdiskaper og en lokal drivkraft, sier Nordgaard.

Ifølge pressemeldingen fra HSB har boligprisene på eneboliger på Helgeland økt med 2,7 prosent og på leiligheter 6,6 prosent per 2. kvartal 2019. Omsetningen av boliger er markert høyere nå enn tidligere år, hevder banken.

Har tro på Helgeland

HSB opplever samtidig høy aktivitet i alle regionens vekstnæringer, og hevder eksporten fra Helgeland har nådd nye rekordnivåer. Banken mener eksportnæringene er sårbare for en styrket krone, men at framtidsutsiktene og vekstmulighetene for regionen synes å være gode.

– Helgeland Sparebank har kapital og kompetanse til å være en drivkraft for vekst på Helgeland; vi kjenner helgelendingene og stoler på dem, det gjør at vi lykkes, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard.