Bussjåfør med godt humør: - Vi har verdens fineste jobb

Nyheter

Brønnøysunds Avis møter bussjåfør Paal Almén og ambulansearbeider Bjarne Holmberg tidlig på morgenkvisten onsdag for å overrekke BA-blomsten, som de får for innsatsen de yter overfor pasientene. Etterpå skal de to kjøre pasienter til Mo i Rana med Helseekspressen.