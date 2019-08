Turistboom: Spar Vega har tredoblet omsetningen i sommer

Nyheter

– Vi har jo hatt en tidobling av turister hit på de siste ti årene, og det betyr også svært mange flere kunder hit, sier butikksjef Astrid Marie Gullsvåg hos Spar Vega i en pressemelding fra Pantelotteriet.

Varm sommer gir økt drikkesalg

Hun opplyser at bemanning dobles i sommer på butikken, som har til sammen 20 personer som jobber i forskjellige skift.

I løpet av de siste årene har omsetningen økt til over 30 millioner per år.

– Det har vært en svært god utvikling, og vi setter stor pris på at så mange kommer hit både for å se på naturen og for å handle. Blant annet går det mye drikkevarer nå i de varme månedene, sier Gullsvåg.

Mer drikkevarer = mer pant

Mye drikkevarer betyr også mye pant.

– Det er veldig mange som bruker panteautomaten vår, og det er også veldig mange som trykker på Røde Kors-knappen for å delta i Pantelotteriet, sier butikksjefen.

Pantelotteriet opplyser at dette har ført Spar Vega helt til topps i juli på listen over butikkene der størst andel satses på Pantelotteriet i Nordland.

Det gleder Elin Evensen, leder i Vega Røde Kors. De er et av lokallagene som får inntekter fra lotteriet. I fjor fikk Røde Kors i Nordland inn over en halv million kroner fra pant. I år forventer lotteriet betydelig økte inntekter på grunn av fjorårets økning i pantesatsene.

– Jeg må si tusen takk til alle som støtter oss med panten sin. Midlene fra Pantelotteriet er viktig for oss, og gjør at vi kan drive enda mer omsorgsarbeid her i Vega, sier Elin Evensen.

Ønsker frivillige

Et av tilbudene Røde Kors har gjennomført hele sommeren er onsdagskafeen. Her tilbys en sosial møteplass for alle på Røde Kors-huset i sentrum på Gladstad. Nylig startet Vega Røde Kors også med aktiviteter for demente.

– Vi gir dem muligheten til å komme seg litt ut fra omsorgssenteret, gå tur, ta en kaffe, spille spill. Det er svært givende både for begge parter, sier Røde Kors-lederen.

Foreløpig er det to frivillige som er engasjert i arbeidet med demente. Evensen ønsker seg gjerne flere som kan bidra. Det gjelder også til andre aktiviteter, som leksehjelp, som starter opp igjen nå til skolestart.

– Vi trenger alltid flere frivillige i Vega Røde Kors, så det er bare å ta kontakt, sier hun.



Topp 5 butikker i Nordland i juli:

Andel av panten som satses i Pantelotteriet

1. Spar Vega 13,68%

2. Spar Finbekken 13,06%

3. Spar Storøya 12,97%

4. Rema 1000 Ankenes 12,13%

5. Eurospar Hunstad 10,81%