Senterpartiet vil kjempe med nebb og klør for tannklinikken

Nyheter

Tirsdag var leder i Senterungdommen, Ada Arnstad i Sømna for å drive valgkamp. En egen komité blant annet bestående av nestleder i Nordland Senterungdom og styremedlem i Senterungdommen i Sømna, Marthe-Amalie Dahle, hadde laget et variert program for Arnstad med besøk både i tingretten i Brønnøysund, AKVA Group Land Based Norway AS (tidligere Plastsveis AS) og Tine. Under besøket ved Sømna tannklinikk fikk hun møte tannhelsesekretær Esther Røsseland.