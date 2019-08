Nyheter

Bendiksen Entreprenør AS melder tirsdag kveld på facebook at det vil pågå reasfaltering og klargjøring for asfalt flere steder i Havnegata og Storgata i Brønnøysund onsdag.

- Vi beklager ulempene dette medfører i et allerede «utbyggings»-belastet område. Vis hensyn, tålmodighet og husk at det blir til det bedre, oppfordrer entreprenøren.