Torghatten-selskap vant storanbud - bygger helelektrisk ferje

Nyheter

Torghatten ASA opplyser i en pressemelding torsdag at datterselskapet Bastø Fosen AS er tildelt kontrakt på drift av fylkesvegsambandet Svelvik – Verket av Buskerud fylkeskommune.

Kontrakten har en varighet på 10 år fra 1. januar 2022, med mulighet for 2 års forlengelse. Kontrakten, med en eventuell forlengelse, har en verdi på cirka 268 millioner kroner.

- Vi er stolte og glade over å ha vunnet dette anbudet. Tildelingen betyr at vi bestiller ny helelektrisk ferge til sambandet Svelvik - Verket, sier en fornøyd direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen AS.

Bastø Fosen AS eies 100 prosent av Torghatten ASA og driver Norges største fergesamband, riksvegfergesambandet Moss – Horten. Selskapet har en omsetning på cirka 473 millioner kroner og opererer i dag seks fartøy.