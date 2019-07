Babcock lover normal drift for ambulansefly fra torsdag

Nyheter

Etter en intensiv overtakelsesperiode med periodisk svekkelse i beredskapen for ambulanseflyene enkelte steder i landet lover Babcock at alle flyene i ambulanseflytjenesten skal være i normal drift fra 1. august. Det opplyser selskapet i en pressemelding onsdag.

- Det innebærer at det vil være døgnkontinuerlig beredskap med kortbanefly på alle baser hvor det er påkrevd, og et jetfly i døgnberedskap på Gardermoen, står det i pressemeldingen.

Roser de ansatte

Daglig leder Marius Hansen berømmer alle som har stått på i det han beskriver som en krevende overgangsperiode.

- Jeg vil takke pilotene, instruktørene, helsepersonell og alle i administrasjonen som har bidratt til at vi har kommet gjennom denne krevende perioden. Jeg vil også takke de som har bidratt fra vår organisasjon i Sverige for å ivareta beredskapen i Norge. Innsatsen fra alle har vært formidabel, sier Hansen.

Hansen hevder at overgangsperioden har vært spesielt krevende fordi pilotene som ønsket å fortsette i tjenesten var i full jobb hos tidligere operatør helt frem til overtakelsen.

- Da vi overtok driften av ambulanseflytjenesten 1. juli, overtok vi samtidig arbeidsgiveransvaret for 91 piloter fra forrige operatør. Siden disse pilotene var i full jobb frem til overtakelsen, var det ikke mulig å få dem helt ferdig trent på forhånd. Pilotene har derfor gjennomført trening og utsjekk etter hvert som de kom på vakt på sine respektive baser, sier Hansen.

Fortsetter treningen

I dag har 70 av de 91 pilotene som begynte 1. juli fullført treningen. Sammen med de pilotene Babcock hadde tilgjengelig før overtakelsen, er det nå nok piloter tilgjengelig til å fylle alle vaktplaner. I tillegg vil Babcock fortsatt ha fly og personell i Sverige i beredskap etter behov. Treningen av de pilotene som fortsatt ikke er sjekket ut, vil fortsette til alle har kommet gjennom.

BAnett har denne uken vært i dialog med Babcock for å lage en sak om overtakelsen av ambulanseflybasen i Brønnøysund, men fikk tirsdag beskjed fra selskapets pressetalsmann Roger Solheim at det ikke var mulig for avisen å få snakke med selskapets ansatte piloter og teknikere i Brønnøysund. Årsaken ble oppgitt til å være at Babcock vil skjerme de ansatte mot media mens det jobbes med overtakelsen.

