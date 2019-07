Sømna var varmest i landet i natt. I dag er det Brønnøysunds tur

Nyheter

VG melder at det har vært tropenatt 19 steder i Norge natt til søndag. Tropenatt betyr at temperaturen aldri faller under 20 grader.

På Kvaløyfjellet i Sømna var temperaturen aldri under 23,1 grader i løpet av natta - den høyeste minimumstemperaturen som ble mål i hele Norge i natt.

Lørdagen blir meget varm på Sør-Helgeland.

– Brønnøysund var faktisk nest varmest i landet klokken 08 lørdag, med 27 grader. Rørvik litt lenger sør var varmest med 27,3 grader. Der oppe blir det fantastisk idag. Det blir spennende å se hvor de ender - det vil komme godt over trettitallet i Trøndelag og Nordland, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe til VG