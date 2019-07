Loppis på Sæterlandet slo an

Nyheter

Ingunn Johansen, styremedlem i Sæterlandet Vel arrangerer loppemarked for å gi mer oppmerksomhte til foramslingshuset Glitne på Sæterlandet.

- Sæterlandet Vel arrangerer loppis med rømmegrøt og noe å bite i. Dette arrangerer vi under Velfjordagene. Vi ønsker at huset skal få litt mer oppmerksomhet og at folk blir kjent med bygget og vite at det er her. Sette Sæterlandet på kartet, ler hun.

Spennende krus

Vidar Kjærstad fant noen spesielle krus på loppis.

- Det er en samling på 18 krus som jeg skal kjøpe, skal pynte med de hjemme. Synes det er gøy å samle på ting, sier han hvor han også oppløyser at han samler på filmer.

Pynte på hytta

Sølvi Andersen plukket ut to metallbokser inne som hun og mannen skal pynte på hytta.

- Vi er ingen store samlere, men det er artig å ha. Synes det var så fine. Nå skal vi spise rømmegrøt og treffe kjentfolk og familie, sier hun.

Britt Inger Strand ser på et speil med tilhørende skuff ute på et bord.

- Har full hytte og leilighet, men man drar fortsatt og ser. Det er artig, sier hun.

Ofte på loppis

Sigfrida og Hanne Aspås er også på loppis og har funnet seg en skål og noen telysholdere.

- Vi er ofte på loppis. Nå er vi på ferie i Velfjord og besøker mormor, sier Sigfrida Aspås.

Rømmegrøtansvarlig

Alf Einar Sleholm, representant for Sæterlandet Vel står på kjøkkenet med Tove Strand og sørger for at rømmegrøten går unna.

- Det er tidlig på dagen enda men vi tenker at det kommer til å gå en del i løpet av dagen.

Sleholm trives å stå på kjøkkenet.

- Det er her jeg trives, å jobbe med mat og treffe folk.

Han har ikke funnet seg noen lopper enda.

- Har så mye fra før av, men det er artig å kikke, sier han.

Kjørt helt fra Grane

Odd Johansen har kjørt helt fra Grane for å delta på loppemarkedet på Glitna forsamlingshus. Hans synes det er artig med lopper.

- Det er veldig artig med ting som man ikke finner noen plass. Er godt kjent i området her og kjenner mange så det er hyggelig å treffe kjentfolk. Spesielt at de har rømmegrøt, dette er et positivt tiltakt og artig, selv om det ikke blir den store handelen, sier han.

Han mener at loppemarked er viktig.

- Man finner ting og så handler man ikke mer en man må, sier han.

Johansen har funnet seg en kamfertrekiste som han skal gi til datteren. Han forteller om historien til kisten.

- Det er antagelig en sjømann som har kjøpt kisten i utlandet og tatt den med til Norge. Håndarbeid ser det også ut som det er, sier han.

Ny trekkspillstol og skinn

John Andreasen og Lena Iversen fant seg ny trekkspillstol og reinskinn på loppemarkedet.

- Det er et kupp, men det røyter, sier han. Her er det rimelig, og det er sånn det skal være.