Fjordkafe legger ned kafédriften mellom Tjøtta og Forvik

Nyheter

Fjordkafe AS melder torsdag kveld at deres kafédrift på Tjøtta-Forvik-sambandet legges ned i september.

Sliter i lavsesongen

Fjordcafe AS har drevet kafé på "Hornstind" året rundt og på "Kjella" om sommeren siden 1. juni 2017.

- Situasjonen er slik at vi velger å stenge ned driften fra 13. september, melder selskapet, som oppgir to grunner til dette: At de ikke har fått lønnsomhet i driften i lavsesongen samt at de ikke kommer til å ha avtale med Boreal, som tar over ferjestrekningen 1. januar 2020.

Fortsetter på Vennesund - Holm

Endringen vil berøre fire årsverk.

- Fjordcafe AS vil takke alle kunder som har handlet hos oss. Vi takker våre ansatte som har stått på å gjort en topp jobb. Og en stor takk til mannskapet på begge ferjene for utrolig bra samarbeid. Takk til Torghatten trafikk selskap AS som vi har hatt proft samarbeid med. Og ikke minst til våre leverandører som har holdt topp logistikk. Kafédrift Vennesund - Holm fortsetter vi med og her går det meget bra, skriver selskapet.

Klagefristen er ute, Boreal overtar i Tjøttabassenget Boreal Sjø AS overtar driften av ferjesambandet mellom Tjøtta og Forvik. Det opplyser samferdselsråd Svein Eggesvik etter at klagefristen gikk ut tirsdag.

Boreal bekrefter at «Vannes» kan gå i Tjøttabassenget Ferja Fiskerstrand bygget etter «Hornstind» er aktuell som den nye ferja på Tjøtta-Forvik.

Boreal har vunnet tilbake Tjøtta-Forvik Fylkesrådet har gitt Boreal kontrakten på drift av fylkesferjesambandet Tjøtta-Forvik i åtte år fra 2020.