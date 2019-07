Arbeidet med infrastruktur på Svaberget Smolt er i gang

Nyheter

Det opplyser SinkabergHansen i en pressemelding.

- Lokale leverandører er gitt viktige delkontrakter. Også i fortsettelsen vil utbygger prioritere høy andel «kortreiste» bidrag i det store prosjektet, skriver oppdrettsselskapet.

Mindre vann inn og ut

På Svaberget bygges det SinkabergHansen beskriver som et framtidsrettet landbasert settefiskanlegg med RAS-teknologi (recirculating aquaculture systems). Altså et anlegg der mengden vann som går inn og ut fra anlegget skal reduseres ved gjenbruk og rensing av vannet i tankene.

- Valgt teknologi vil redusere både vannforbruk og utslipp til ytre miljø til et minimum. Blant annet vil det være et eget anlegg for oppsamling og utnyttelse av slam. Planlagt årlig produksjon er på 2.000 tonn etter første byggetrinn og bygningsmassen vil dekke cirka 13.000 kvadratmeter, opplyses det i pressemeldingen.

Mandag kom selskapet i gang med tilførsel av infrastruktur på tomta som totalt dekker cirka 90 mål.

- Til medio august vil boligrigg for 44 personer være installert. Videre skal egen kantinerigg på plass. Catering og renhold er to vesentlige oppgaver som nå er tildelt to lokale foretak. Nylenna AS fra Hollup får oppgaven med mat, mens foretaket Ren Service skal ivareta renholdet, skriver SinkabergHansen.

Ferdig innen 2022

Rundt 1. september starter entreprenør med betongarbeid til de dypeste delene av anlegget. Omfattende betongarbeid vil prege de første månedene. Samtidig må øvrige prosesser fases inn. På nyåret vil de første veggelementene komme på plass, opplyses det.

- Beregnet byggetid for Svaberget Smolt er om lag 28 måneder. Siste året før ferdigstilling vil trolig et antall på mellom 80 og 100 fagarbeidere være i sving. Ut fra dagens planer kan RAS-anlegget stå ferdig til 1. januar 2022, står det i pressemeldingen.

Målsettingen er et første innlegg av lakserogn i løpet av tredje kvartal 2021 – slik at vårfisk 2022 blir første leveranse fra storsmoltanlegget. Konsesjonen selskapet har fått åpner for en årlig produksjon på 4.000 tonn – eller inntil 10 millioner smolt, opplyses det i pressemeldingen.