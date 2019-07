Nyheter

Klokken 14.20 søndag melder TTS at det må påregnes cirka en time ventetid på avgangene fra Vennesund på grunn av stor trafikk.

Like før klokken 15 kommer følgende melding:

- Det må påregnes lang ventetid på sambandet Horn -Andalsvåg ut over ettermiddagen, på grunn av stor trafikk.

I halv fem-tiden skriver TTS at det må påregnes lang ventetid på sambandet Tjøtta - Forvik ut over ettermiddagen på grunn av stor trafikk



