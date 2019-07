Urinerende mann gjorde det verre for seg selv

Nyheter

Like etter klokken 02.00 natt til lørdag omhandler den eneste meldingen fra politiet om Sør-Helgeland en mann som ble tatt av politiet for urinering i Brønnøysund sentrum.

– Person anmeldes for urinering på offentlig sted. Nektet også å oppgi personalia, melder politiet, som videre påpeker at han også anmeldes for dette.

Godt og vel en time senere kommer oppdateringen:

– Vedkommende klarte ikke å forholde seg rolig. Innsatt i drukkenskapsarrest, melder politiet.

Mannen slapp imidlertid en tur til Mosjøen, og ble satt inn i Brønnøysund.