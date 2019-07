Fredag var Brønnøysund varmest i hele Norge

Nyheter

Hele 26,6 varmegrader ble registrert på Brønnøysund lufthavn i går fredag klokken 16. Mellom klokka 10 og klokka 18 falt temperaturen aldri under 20-tallet, og selv da Bigbang gikk på scenen klokken 23.30 var temperaturen rundt 14 grader.

Dette betyr at Brønnøysund var varmest i landet, en tiendedel over Laksfors i Grane og tre tideler over Trones i Namsskogan.

Skal vi tro værmeldingen blir det hett også lørdag. Klokken 15 er høyeste temperatur registrert 15 grader, men ifølge YR skal temperaturene stige opp mot 19 grader, og ifølge værmeldingen skal også natten bli svært varm; ikke under 17 grader.