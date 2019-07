SinkabergHansen reagerer på fiskedumping - skjerper kravet for dusør

Nyheter

I forrige uke var det en stor rømming av oppdrettslaks fra SinkabergHansens anlegg Oksbåsen i Tosenfjorden.

Selskapet satte igang gjenfiske og utlyste 300 kroner dusør per rømt laks.

Kravet for utbetaling har vært innlevering av fettfinner. Det er imidlertid endret til å gjelde framvisning av hele fisken for å få betalt. Grunnen til det er at det er observert dumping av fisk.

SinkabergHansen sendte lørdag ut denne meldingen til deltakere i gjenfangstfisket: "Ikke kast fisk, verken i søjen eller ute i terrenget. Begge deler er observert. Lørdag 13. og søndag 14. juli er således de siste dagene at bare fettfinner kan leveres på Helstad kai. Fra mandag (15. juli) må hele fisken - med fettfinne - framvises på Helstad. Da kan fortsatt fisken beholdes, etter at fettfinnen blir klippet."