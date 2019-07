Nyheter

Politiet i Nordland melder klokken 20.27 fredag kveld om et trafikkuhell i Sandnessjøen.

En bil har ifølge dem kjørt i et autovern.

Føreren av bilen er mistenkt for ruspåvirket kjøring, og politiet fremstiller ham for blodprøvetaking. Det innebærer også at vedkommende har status som siktet.