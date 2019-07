Jacob fra Rødt sykler Norge på langs for å møte lokallagene

Nyheter

Jacob Dybvald Ludvigsen i Rødt Steigen sykler Norge på langs fra Nordkapp og ned. Fredag har han vært i Brønnøysund, der han har møtt Rødts ordførerkandidat Rune Brennvik.

– Jacobs intensjon med turen er å besøke de lokale lagene i Rødt og ikke minst tilegne seg erfaring, nye tanker og bli kjent med andre partifeller. Han har til nå syklet rundt 160-170 mil og humøret er på topp, sier Brennvik i en pressemelding.

Han møtte Ludvigsen på hurtigbåtkaia sammen med Kåre Knutsen da han kom til Brønnøysund etter å ha besøkt Vega på torsdag.

– Vi tok med oss Jacob til Kred, spanderte en god lunsj og pratet et par timer. Vi fikk høre om hans erfaringer langs kysten nedover vår vakre kyst, og om de tanker de enkelte lokallag har innen problemstillinger eller løsninger som er gjort i de enkelte kommuner. Vi snakket om hva vi i Rødt her lokalt ønsker å fronte av hjertesaker og ideer hvis vi kommer inn i kommunestyret. Det å høre om erfaringer fra kommuner der Rødt har vært representert i kommunestyrene fra forrige periode var også god mat for oss nykomlingene i Brønnøysund, fortsetter Brennvik.

Ifølge ham skal Ludvigsen sykle videre til Sømna for å møte Viktor Stein og for å overnatte.