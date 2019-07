Lær deg kuvettreglene!

Nyheter

For å hindre at folk og fe som ferdes ute i sommer skal komme til skade, har Norsk Friluftsliv utarbeidet et sett med kuvettregler det kan være lurt å følge.

Dette er kuvettreglene 1. Hold avstand til dyra og gå utenom flokken.

2. Ikke gå mellom dyra. Kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner.

3. Ikke gå bort til kalven. Kua kan gå til angrep for å beskytte den.

4. Hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk båndtvang 1. april til 20.august.

5. Kyr er nysgjerrige. Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått.

6. Hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også! Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre.

Kyr med kalv

Sommeren er høytid for å ferdes ute i naturen. Ikke bare for turgåere, men også for mange kyr. De siste årene har det vært flere tilfeller der turgåere har blitt skremt eller angrepet av kyr. Det skyldes blant annet at det er flere beitende kyr med kalv og begrenset kunnskap om hvordan man møter dyr på beite.

Nå har 17 friluftsorganisasjoner under Norsk Friluftsliv gått sammen med Bondelaget, TYR, Tine Norges Bonde- og Småbrukarlag og Geno, og laget kuvettregler. Husdyrnæringa og friluftsfolket håper at kuvettreglene vil gjøre det enklere for dyr og mennesker å kunne nyte naturen sammen.

– Det er nok av plass til både folk og dyr i utmarka, så beitende husdyr i et område er absolutt ingen grunn til å unngå å gå tur der. Men som turgåer er det lurt å sette seg inn i hvordan man bør opptre i møte med beitende kyr. Da får både du og dyra en hyggeligere opplevelse, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Mange kyr på beite

Hvert år går 254 000 kalver, kviger og kyr på sommerbeite i utmarka i Norge. Beitedyra holder kulturlandskapet i hevd og bidrar til et åpent terreng hvor det er fint å gå på tur.

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Bondelaget, forklarer at konfliktene oftest oppstår i situasjoner der kyr oppfatter at kalvene deres er truet.

– Kyr er som oftest trivelige dyr, men er nysgjerrige av natur og kan derfor oppfattes som pågående. Som andre mødre er de også opptatt av å beskytte kalven sin hvis den opplever noe truende. En turgåer med de beste intensjoner, men som kanskje ikke er vant til å omgås store dyr, kan i noen tilfeller oppfattes av kyrne som en trussel.