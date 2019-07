Politiet antar mann som har vært savnet siden mai er omkommet

Nyheter

Det melder politiet i Nordland i en pressemelding onsdag.

«Politiet har hatt gjennomgang av søket etter Karl Sverre Egeland som forulykket i Smibelgvatnet den 15. mai i år. Den omkomne er ikke funnet.Statusrapport med søksmetoder og resultat er gjennomgått i sin helhet, erfaringer gjort i søket, samt uttalelser fra letemannskaper. Det er gjennomført overflatesøk, strandsøk, søk i bekk, og søk i bunn i primærområde.

Mannskaper fra Brannvesen, Røde Kors, samt innleide firmaer har bidratt i letingen. Arbeidsgiver til den savnede, Betonmast Hæhre, har bistått (ta bort ordet; veldig) mye med det praktiske i forbindelse med transport og tilrettelegging», skriver politioverbetjent Roald Bjerkadal ved Mo i Rana politistasjon i pressemeldingen.

Ifølge ham er det svært dårlig sikt i vannet og et ustabilt rasområde. Dette har vanskeliggjort leteaksjonen.

«Politiet har i dag besluttet at søk etter antatt omkommet avsluttes kl 1200 i dag (onsdag, red.anm.). Begrunnelsen for dette er at politiet mener man har gjennomført søk i primærområder med mannskaper og utstyr hvor muligheten til å finne den omkomne er tilstede.

Politiet mener et utvidet søk i hele vannet vil være veldig vanskelig og muligheten for å finne den omkomne vil vær særdeles liten.»