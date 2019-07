Fv 1 på Terråk blir nå Fv 7200 - flere hundre veier får nytt nummer

Nyheter

«Som følge av kommune- og regionreformen får rundt 3000 fylkesveger i landet nye vegnummer i år. Nå har også vegene i de tre nordligste fylkene fått oppdatert sine. Denne omleggingen er nødvendig ettersom alle riks- og fylkesveger skal ha unike vegnummer. De fleste fylkeskommuner har til nå hatt en fylkesveg nummer 1. Nå blir vegnummer for europa-, riks- og fylkesveger unike på landsbasis. Det vil si at et vegnummer kun skal brukes for en vegrute, fra A-Å, og en veg som krysser ei fylkesgrense skal ikke endre vegnummer på grensen, på den måten blir «vegen sammenhengende».», skriver Statens vegvesen i en pressemelding, som fortsetter:

«De nye vegnumrene er satt sammen slik at vi får en sammenhengende nummerering som er uavhengig av fylkesgrenser. De fylkesvegene som er definert som viktige er skiltet med hvite vegnummerskilt ute på veg. Nødvendig omskilting og oppdatering av dagens skilt vil være gjennomført innen utgangen av 2019. Vegnummer 1-999 benyttes for riksveg og de primære fylkesvegene, resten av fylkesvegene får firesifrede nummer. I Troms beholdt 16 fylkesveger samme tresifra vegnummer og to strekninger har gått over til å bli europaveg. I Finnmark beholdt åtte fylkesveger nummeret sitt og tre gikk over til riks, mens Nordland beholdt gammel vegnummer på 32 strekninger og to gikk over til riksveg.»

Tabellen viser alle veier i Nordland.