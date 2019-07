Person fløyet til sykehus etter gassutslipp i Vega-fjøs

Nyheter

Rundt klokken 11.40 tirsdag melder politiet i Nordland at det har vært et arbeidsuhell i et fjøs med storfe på Vega. Utslipp av gjødselgass medførte at en person og flere kalver mistet bevisstheten. Alle er ute av fjøset nå, og en person fløyet til sykehus i Sandnessjøen med ambulansehelikopter.