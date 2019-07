Foreslår å slå sammen Helgeland og Midt-Norge til ett samvirkelag

Nyheter

Det framgår av pressemelding fra Coop Helgeland.

- Kjøpeutbyttet dobles og sponsormidler til Helgeland øker, er blant lovnadene fra ledelsen i Coop Helgeland til medlemmene som nå skal ta stilling til forslaget.

Stor aktør

Et sammenslått samvirkelag vil få 143 butikker, og rundt tre tusen ansatte på Helgeland og Midt-Norge.

Forslaget om sammenslåing begrunnes blant annet med «meget sterk finansiell posisjon, med stor handlefrihet til å investere i både eksisterende og nye butikker/eiendommer», som det heter i pressemeldingen.

Per Brochmann er tiltenkt rollen som viseadministrerende direktør, og nestleder i styret.

-Gjennom omstilling og utvikling fra 2012 har vi oppnådd positive resultater. Men vi må videre; vi må møte økt konkurranse samt skape enda bedre resultater til å dekke fremtidige investeringer, økt kjøpeutbytte og styrke egenkapitalen. Coop Midt-Norge er en meget sterk og en meget god partner for at vi skal oppnå dette, sier Per Brochmann i meldingen.

Forslaget

Noen hovedpunkt fra forhandlingsresultatet:

* Coop Helgeland blir en egen medlemsregion i Coop Midt-Norge, Region Helgeland. Årsmøtet i Coop Midt-Norge øker med 3 medlemstillitsvalgte og 2 ansatte-valgte fra Helgeland.

* Coop Midt-Norges styre utvides med en medlemsvalgt og en ansatte-valgt fra Helgeland. Den medlemsvalgte vil bli nestleder i styret.

Det nye selskapet vil ha et tilstrekkelig økonomisk grunnlag til at kjøpeutbyttet forblir på 2 %, og er i strategisk plan 2019-2023 målsatt til 2 %. I dag har Coop Helgeland 1 % kjøpeutbytte.

* Arbeidsoppgaver knyttet til fellesfunksjoner og adm. forhold vil i hovedsak bli utført ved forretningskontoret i Trondheim, men det fusjonerte selskapet vil ha et regionkontor i Mo i Rana med mange administrative stillinger.