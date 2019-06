Stabil lav ledighet i Nordland

Nyheter

I juni 2019 er det tilsammen 2 217 helt ledige i Nordland. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Sammenlignet med tall fra samme tid i fjor er dette en økning på 5 prosent.

På nasjonalt plan er antall helt ledige 60 093 personer i juni. Dette er en nedgang på 1.0 prosent fra samme måned i fjor.

Utfordrende å finne rett arbeidskraft

Avdelingsdirektør i NAV, Petter Bugge Richardsen, forklarer at den lave ledigheten også byr på utfordringer.

- Nordland er ett av seks fylker i landet med ledighet under 2,0 prosent. Så til tross for en økning i ledigheten fra samme periode i fjor har vi fortsatt lav ledighet. Den lave ledigheten er med på å forsterke virksomhetenes utfordringer med å skaffe nok og riktig arbeidskraft. NAV prioriterer samarbeid med arbeidsgiverne for å få flere inkludert i arbeidslivet, sier Richardsen.

Bakgrunn blant arbeidsledige

I Nordland i dag er det flest ledige med bakgrunn fra industrien, butikk- og salgsarbeid og bygg og anlegg. Sammenlignet med fjoråret er den største økningen i antall ledige å finne innenfor butikk- og salgsarbeid.

Når det kommer til kjønn og ledighet er det totalt 915 helt arbeidsledige kvinner juni i år, og totalt 1302 helt arbeidsledige menn. Dette tilsvarer en økning på 85 kvinner og 14 menn.

Når det kommer til alder og ledighet er aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken 20-24 år med ledighet på 2,9 prosent, og 30-39 år med 2,5 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,7 prosent.

Antall Prosent av arbeids-styrken Endring fra i fjor Antall² Endring fra i fjor Prosent² I alt Nordland 2 217 1,8 99 5 Bindal * * * * Sømna 11 1,1 2 22 Brønnøy 65 1,6 -11 -14 Vega 9 1,5 3 50 Vevelstad * * * *

Kilde: NAV