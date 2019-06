Helgelandssykehuset sikrer ny sykepleierutdanning

Nyheter

Dette framgår av pressemelding fra helseforetaket fredag formiddag.

– Vi arbeider sammen med VID vitenskapelig høgskole representert ved rektor Ingunn Moser om å kunne tilby desentralisert samlingsbasert sykepleierutdanning på Helgeland, sier Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset.

Reetablering

Nyheten kommer to dager etter at Nord universitet bestemte å avvikle desentralisert, samlingsbasert sykepleierutdanninga på Helgeland i Sandnessjøen.

Helgelandssykehuset vil nå bidra til at utdanningstilbudet reetableres, heter det i pressemeldingen.

- Helgelandssykehuset har, siden faren oppstod for at den desentraliserte samlingsbaserte sykepleierutdanninga på Helgeland skulle legges ned av Nord universitet, hatt en nær og god dialog med kommuner og regionråd på Helgeland for å se på alternative løsninger som kan sikre utdanningen.

- Vi har spesielt hatt en tett og god dialog med regionrådsleder Arne Langset og Hanne Davidsen, ordfører i Nesna. Enigheten på Helgeland om at vi må se etter alternativer hvis Nord universitet legger ned utdanningen, har vært stor. Både vi som sykehus, regionrådene og kommunene har vært tydelig på at vi må samarbeide for å finne løsninger, og det har vi gjort, sier Hulda Gunnlaugsdottir.

Stor høgskole

Løsningen består altså i en nær forestående intensjonsavtale med VID vitenskapelige høgskole om at de skal etablere og tilby desentralisert samlingsbasert sykepleierutdanning på Helgeland i samarbeid med Helgelandssykehuset, regionrådene og kommunene.

VID vitenskapelige høgskole har i dag cirka 4500 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø. Helsefag tilbyr de i dag ut fra Bergen, Oslo og Sandnes.

-Helgelandssykehuset vil ta en sentral og koordinerende rolle i arbeidet med å få dette til, sammen med regionråd og kommunene. Etter sommeren vil VID vitenskapelige høgskole, Helgelandssykehuset og kommunene sette seg sammen for å legge en plan for hvordan vi kan utvikle utdanningen, finansiere den, størrelse og når den eventuelt kan startes opp, sier Hulda Gunnlaugsdottir.

Samlingsbasert

Rent praktisk ser man foreløpig for seg en utdanning som bygger på videoforelesninger, e-læring og samlingsbasert utdanning som muligens kan foregå i Sandnessjøen.

Styret vedtok å legge ned Nesna og Sandnessjøen Styremedlem Lisbeth Flataaker foreslo å utsette delen av vedtaket som omhandler Nesna til oktobermøtet.