Bryggedans på Nevernes

Nyheter

Arrangementet er et samarbeid mellom UL Samhold og Nevernes Havn ved Aaage og Tove Oxholm.

- Vi vil prøve å gjøre det så trivelig som mulig for alle som tar turen. Vi setter opp en del telt hvis været ikke skulle være med oss. I tillegg fyrer vi i griller og bålpanner for å høyne trivselen, forteller Torbjørn Fredlund, leder i UL Samhold.

Det settes opp busser fra Lande og Hommelstø, og arrangørenevil også sørge for at det blir plass i båthavnene for de som kommer sjøveien.

Bandet kommer Østersund i Sverige. Mickeys ble kjent da selveste Walt Disney Company reagerte på navnet deres, men kvintetten gikk seirende ut av den striden. Mickeys feirer 30 år som band i år. Foruten fengende musikk er de kjent for et svært visuelt sceneshow med egnendesigede sceneklær.