Mye feststøy i finværet

Nyheter

Politiet i Nordland sendte natt til søndag ut twittermeldinger om at det var mye feststøy. Først het det at politiet hadde fått 16 meldinger om dette, og siden ble det oppdatert om at det var kommet seks til, slik at det totalt dreide seg om 22 meldinger mellom klokken 23 lørdag og 06.00 søndag.

- Vi vil henstille alle som tar en fest i finværet til å ta hensyn til sine naboer og melderne til å forsøke å ta kontakt med de som støyer selv, for å få dem til å dempe seg, før de ringer politiet, heter det fra operasjonsentralen.