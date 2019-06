Nyheter

I femtiden natt til fredag meldte politiet om promille-mistanke i Brønnøysund:

- En mann mistenkes for ruspåvirket kjøring i forbindelse med en utforkjøring ut på et jorde. Mannen ble fremstilt for blodprøvetaking. Patruljen oppretter sak på forholdet, heter det.