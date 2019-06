Barn utløste brannalarm på senteret

Nyheter

I ett-tiden fredag ble Havnesenteret evakuert da brannalarmen gikk.

- Cirka 450 kunder og ansatte måtte gå ut og etter cirka ti minutter fikk de komme inn igjen, skriver senteret på sin hjemmeside.

Det viste seg at alarmen var blitt utløst av et barn som slo inn glasset på en manuell melder.

- Vi har pratet med både barnet og foreldre nå for å unngå at dette skjer igjen. Brannvesenet rykket også raskt ut senteret. Vi beklager ulempene dette medførte for dere som besøkte oss, heter det fra senteret.