Rohdes feiring av folkesjela i Brønnøysund vises landet rundt

I videoen forteller forfatteren som tidligere var politileder om sine opplevelser fra hun ankom Brønnøysund lufthavn og Corner motell til hun reiste igjen i forbindelse med Ramtindkonferanse og bokbad på Libris 23.mai. Rohdes konklusjon etter møtet med Brønnøysund er at den norske, rause folkesjela lever.

En dæsj hverdagslykke

Og det er lykke i de små og store ting Rohde forteller om i sin video.

- I går torsdag var jeg i Brønnøysund. Allerede på flyplassen kom det en mann bort til meg og lurte på om vi skulle ta taxi sammen til byen. Det er så hyggelig. Så kom jeg til Corner, og det første jeg møter er to stoler i knæsj farger gressgrønt og flaggrønt. Bare å se på dem er en dæsj med hverdagslykke. Så tok jeg på meg turskoa og et slags fint antrekk, og går til Brønnøysund videregående skole hvor Ramtindkonferansen fant sted. Hvis noen spør meg hvordan den var, så er jeg ikke helt sikker på hva jeg skal svare, innleder Rohde i videoen.

Hun finner en løsning.

- Men jeg kan knabbe konferansier Arne Hjeltnes svar. Han sa hvis datteren min spør meg hva jeg har gjort i dag, så skal jeg si at jeg har danset fugledansen med Anne Kristin Rohde, for det var jo det vi gjorde og, ler hun og fortsetter med å oppsummere litt fra konferansen.

Opplever varme og ekthet

- Der på konferansen var det lokale krefter som forteller om slit og strev og hva de får til. Det kommer inn en fantastisk jente og drar oss gjennom en liten aerobicsang med diverse dans og hopp og sprett- og så fugledansen til slutt. Det er latter og morro, og jeg avsluttet med mitt foredrag om å tørre å stå litt opp og imot.

Til lunsj så var det en himmelsk konfekt av en ishavsøye- det smakte altså så vidunderlig. Jeg trappet ned på poteter og alt tilbehør og bare nøt smaken av lokalt tilvirket mat. Da jeg var ferdig med mitt foredrag så fikk jeg helt ekte konfekt fra Vega - og den lå jeg bare å smattet på i senga da jeg la meg, forteller Rohde.

- Men før jeg la meg, gikk jeg til Libris lokal bokhandel med bokbad for barn for Blålys-serien min. Da møtte jeg mange og det var mange som kjøpte. Jeg signerte bøker til Trym og Ellen, Ella og Amalie og Tordis og mange flere som jeg desverre ikke husker navnet på. Men det var så mye varme og så mye ekthet i dette samværet blant disse folkene på Brønnøysund, at jeg smiler fortsatt, sier hun, og fortsetter med å fortelle om frokosten på Corner motell dagen etter Ramtindkonferansen.

- Den norske folkesjela lever

- Så da jeg kom ned i dag tidlig og tok frokost fra dette lille frokostbordet med hjemmebakte knekkebrød med smør og marmelade og slo av en prat med hun som hadde bakt knekkebrødene og som driver hotellet- og på toppen av det hele ble hentet av en som jobber på Libris som kjører meg til flyplassen, så vil jeg si at den norske folkesjela den lever. Og den var jeg så heldig å få oppleve denne dagen i går, konstaterer hun og fortsetter med å fastslå at den norske folkesjela er raus.

- Den er så uendelig mye rausere enn det vi ser av de stakkarne som opererer i kommentarfeltene på sosiale medier. Så jeg synes de surmulerne er i mindretall. La oss feire de av oss som tør å smile til de ukjente", avslutter hun i videoen som du kan se her.

Omdømmebygging i praksis

Inger-Gunn Sande, prosjektleder for Ramtindkonferansen, omtaler Rohde-videoen som omdømmebygging i praksis.

- Det er dette vi ønsker; at folk skal komme hit og bli begeistra. At de blir møtt på den gode, folkelige positive måten. Det var kjempeartig at hun kjenner det slik og har delt det. Å få slik omtale er viktig, sier Sande. Hun kan fortelle at årets konferansier Arne Hjeltnes har det på samme måte som Rohde.

- Han har bare ikke uttrykt det så åpent. Men jeg fikk en sms etter konferansen hvor han skriver at han synes det er utrolig inspirerende og artig å være sammen med oss. Det er veldig, veldig kjekt, og det vi ønsker å oppnå med Ramtindkonferansen, sier Sande. Som også er glad for at hun engasjerte Ragnhild Skille fra Norsk kulturskoleråd. Hun skulle egentlig holde foredrag om musikk som næring, men bestemte seg istedet for å lage et show hvor alle deltakerne på konferansen fikk være med. Det har Rohde opplevd som sterkt og positivt. Sande også.

- Skille er et festfyrverkeri, og har kolossal kompetanse på det hun driver på med, samt er ekstremt flink til å få med folk på alt mulig. Vi har så godt av det å bli dratt ut av komfortsonen. Vi kommer aldri til å glemme det showet hun dro oss inn i. Det var slik energi at et barometer ville ha målt til himmels og forteller meg også at det er hårreisende galt når det foreslås å ta sang ut av skolen. Det er komplett totalt feil. Vi må synge mer og ikke mindre. Det er som Ragnhild Skille sa at det utløser lykkehormon i oss, og det er viktig, konstaterer Sande.

