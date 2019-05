Se hvem som skal spille på Musikkfest iBrønnøy

Nyheter

Lokale musikere stiller opp og lager Musikkfest iBrønnøy på Kred lørdag.

Gratis adgang

Det er Komp Event som står bak musikkfesten, som arrangeres for femte gang i år og er gratis for publikum.

- Møt opp, det blir mye fint i løpet av dagen, skriver arrangøren på Facebook.

Seks band er med i år:

CIA Duo

M1

EtCetera

Nora & Karoline

T.O.

CIA Band

Hemmelige agenter og unge rockere

CIA Duo som består av Andre Rottem og Christian Fjeseth har fått æren av å starte festen. "Duoen spiller kjente og ukjente poplåter om hverandre, og lover et fint sett", framgår det i programmet.

Ungdommene i M1 dundret inn på musikkfesten for to år siden med rock 'n' roll-klassikere. De har holdt trykket oppe og skal spille seks låter på lørdag. Nå består bandet av Tone Høvik Torgnes (vokal), Eldar Orvik (gitar), Martin Nicolaisen (gitar), Aleksander Jacobsen (bass) og Eirik Alsaker (trommer).

EtCetera har over ti års fartstid sammen og består av de fem rutinerte og musikkglade herrene Geir Horn (gitar), Dagfinn Torgersen (gitar og sang), Jan Iversen (orgel/piano og sang), Jan Rasch (bass) og Tor-Gunnar Kristiansen (trommer).

"De spiller rockelåter de liker, og låter som ingen andre har spilt tidligere. Nå kommer de opp fra kjelleren for at publikum også skal få høre noe av det de driver med", utloves det i programmet.

Avskjedskonsert for én duo, debut for en annen

Duoen Nora & Karoline, som består av Nora Nerdal og Karoline Amaryllis Forshei Nielsen, oppsto på Brønnøy kulturskole.

- Det var kulturskolelærer Børge Rugaas som mente at vi ville passe godt sammen. Det viste seg fort at han hadde rett. Vi har sunget og spilt gitar sammen i to-tre år og blitt gode venner. Repertoaret består av pop, rock og country, og vi liker å lage våre egne versjoner med tostemte harmonier. Dette blir vår siste konsert på en stund, ettersom Karoline flytter for videre skolegang, forteller Nora i BAs Ti før helg-spalte i fredagsavisa.

T.O. er også et tospann. Det består av Thorgrim Johansen og Ove Knutsen. Begge har stor rutine på den lokale musikkscenen, men som duo er de debutanter. "De spiller gode gamle låter av Neil Young, Ken Hensley, M. Haggard med flere. Vi gleder oss", står det å lese i programmet.

Til slutt utvides CIA Duo til CIA Band, ved at Andre Rottem og Christian Fjeseth får selskap av Thomas Iversen og Eirik Rottem Dahl.

Musikkfest i Brønnøy Sandra i Nordavind ga publikum bakoversveis Bandet Nordavind fra Brønnøy viste at fjorårets hyllest ikke var noen tilfeldig hendelse.